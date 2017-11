Black Friday di Amazon a rischio, indetto uno sciopero dei lavoratori a Piacenza

BOLOGNA - Uno sciopero nel giorno del Black Friday, ovvero quello successivo al Ringraziamento, tradizionalmente dedicato ai saldi negli Stati Uniti. Lo hanno deciso Cgil, Cisl, Uil e Ugl al centro di Amazon di Piacenza (dove lavorano circa 4mila persone), per protestare contro la multinazionale americana che ha lanciato, anche in Italia, forti promozioni per il venerdì nero. I dipendenti chiedono un miglior trattamento economico.

Da 100 a 4 mila dipendenti

Nel centro di Castel San Giovanni (Piacenza), aperto dieci anni fa con un centinaio di dipendenti, lavorano duemila impiegati con contratto a tempo indeterminato e altrettanti con contratti di lavoro somministrato per affrontare i picchi di lavoro. Lo sciopero comincerà con il turno mattutino di venerdì e terminerà con l'inizio dello stesso turno di sabato. «Non c'è stata da parte di Amazon Italia - denunciano i sindacati - alcuna apertura concreta all'aumento delle retribuzioni o della contrattazione del premio aziendale, considerando anche la crescita enorme di questi anni».