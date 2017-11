Assolto il musicista di strada Beppe Maniglia che aveva litigato con i vigili

BOLOGNA - Il culturista-musicista di strada Giuseppe Fuggi, conosciuto come 'Beppe Maniglia', è stato assolto a Bologna dalle accuse di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, per un diverbio scoppiato il 9 marzo 2014 in piazza Nettuno, quando vigili urbani intervennero per il volume della musica diffusa dai suoi amplificatori. «Sono dispiaciuto, ma non ho mai offeso o fatto del male a nessuno nella mia vita, volevo solo suonare, che è la mia attività, per la quale ho ricevuto molti riconoscimenti e sono apprezzato da moltissimi bolognesi», ha detto in aula il rocker ormai 74enne, per tanti anni presenza fissa con la sua Harley Davidson nei fine settimana. Difeso dall'avvocato Martino Macchiavelli, che si è detto «molto soddisfatto», Fuggi è stato assolto dal giudice Silvia Monari, perché il fatto non sussiste, dall'oltraggio e per particolare tenuità del fatto dalla minaccia. Per un episodio simile, dell'aprile 2016, ci fu un'archiviazione anche per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.