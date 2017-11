Uomo lega e imbavaglia una prostituta, poi la getta dall'auto

PIACENZA - Un italiano di 52anni è stato arrestato dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda per sequestro di persona, lesioni e minacce. È accusato di aver aggredito una prostituta e di averla poi gettata fuori dall'auto, di notte in aperta campagna, nuda, con mani e piedi legati e imbavagliata, dopo averla tenuta chiusa all'interno del portabagagli del suo suv. Le indagini sono coordinate dal pm Emilio Pisante: l'indagato, incensurato, al giudice in sede ha detto che la vittima era consenziente e che si tratta di un gioco erotico.

Custodia cautelare

Il gip ha però disposto ugualmente la custodia cautelare in carcere, definendo il 52enne nell'ordinanza come «un predatore violento e crudele verso donne indifese». I carabinieri sono riusciti a individuarlo grazie alla sua auto ripresa da telecamere di sorveglianza della zona, le cui immagini sono state poi confrontate coi tabulati telefonici. Le indagini proseguono per accertare un episodio analogo che sarebbe avvenuto nella stessa zona poco tempo prima.