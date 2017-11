Aumentati del 208% i cibi tipici dell'Emilia-Romagna salvati dalla scomparsa

BOLOGNA - In poco più di 15 anni, le specialità alimentari tradizionali dell'Emilia-Romagna, ossia quelle tipiche salvate dall'estinzione, sono aumentate del 208%passando dalle 126 di inizio anni 2000 ai 388 del 2017. È quanto emerge dal censimento delle specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte per almeno 25 anni, presentato da Coldiretti. Nel dettaglio, spiega la Coldiretti Emilia-Romagna, nell'elenco sono inseriti 166 diversi tipi di pane, pasta e biscotti, seguiti da 79 piatti composti o prodotti della gastronomia, 56 verdure fresche e lavorate, 46 salami, prosciutti, carni fresche e insaccati, 12 formaggi, 12 bevande tra analcoliche, distillati e liquori, 8 preparazione di pesci, molluschi e crostacei, 6 prodotti di origine animale (miele, lattiero-caseari escluso il burro) e 3 condimenti. Secondo la Coldiretti regionale, inoltre, i cittadini emiliano-romagnoli sono consumatori attenti a ciò che portano in tavola, con il 90% che al momento dell'acquisto legge l'etichetta degli alimenti.