20enne ucciso a Modena e messo in una valigia, fermati 3 minori

MODENA - Tre minorenni sono stati fermati, due a Prato e uno a Modena, per l'omicidio del 20enne trovato all'interno di una valigia in un appartamento di Piazza Dante, nel centro della città emiliana, sabato pomeriggio. Mentre le ricerche continuano per catturare gli altri due che potrebbero aver partecipato al delitto, filtra come movente la sfera sessuale. «Indaghiamo per omicidio aggravato pluriaggravato. Tre minorenni sono stati fermati. Due a Prato è una Modena. Altre due persone, non sappiamo se minorenni o maggiorenni, sono ricercate», dice il procuratore di Modena Lucia Musti che spiegagli ultimi sviluppi legati all'omicidio del 20enne cinese: «Il movente è di natura sessuale, nel senso che la vittima era legata a uno dei cinque».