Bologna prima in classifica per la qualità della vita in Emilia-Romagna, ma è 14ma in Italia

BOLOGNA - Bologna, nonostante un calo di 6 posizioni, guida la classifica emiliano-romagnola delle città con la qualità della vita più alta secondo l'indagine del Sole 24 Ore. Il capoluogo, che perde posizioni in linea con gli altri grandi centri italiani, si posiziona infatti al 14/o posto a livello nazionale in una graduatoria guidata dalle città 'alpine' Belluno, Aosta e Sondrio. A penalizzarlo soprattutto il105/o posto - comunque +1 sull'anno precedente - alla voce Giustizia e Sicurezza.

Poco sotto Bologna, al 16/o posto, c'è Reggio Emilia che guadagna ben 11 posizioni (3/a assoluta per Lavoro e Innovazione) e Forlì-Cesena (18/a ). Stabile Parma al 22/o, seguita a ruota da Ravenna giù di 11 gradini. Gli stessi persi da Modena che si ferma al 26/o posto appena una posizione sopra Rimini che invece di posti ne guadagna 6. 35/a è Piacenza, 45/a Ferrara, entrambe però con la miglior performance relativa +13posizioni.