Scoperta e sequestrata una sala scommesse abusiva a Bologna

BOLOGNA - Una sala scommesse abusiva, con sette Pc, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Bologna, durante un controllo in zona Barca. I militari hanno scoperto che nel locale, anziché la semplice ricarica del conto di gioco e l'assistenza ai clienti, venivano raccolte scommesse abusivamente: i titolari avrebbero consentito ai clienti, pur senza il conto presso un bookmaker italiano, di fare le giocate utilizzando i propri account. L'attività non aveva l'autorizzazione, ma solo una concessione per il gioco online rilasciata dai Monopoli. Due persone, tra cui il titolare, sono state denunciate per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Computer, stampanti e lo stesso locale sono stati quindi sequestrati.