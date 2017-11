Eventi a Bologna, 6 cose da fare giovedì 30 novembre

BOLOGNA – Antonella Ruggiero in concerto e tanta altra grande musica, gli spettacoli a teatro, i libri in uscita e gli incontri con l'autore. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio la vostra serata.

Antonella Ruggiero in concerto

Al Bravo Caffè alle 22, Antonella Ruggiero in concerto. E' la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo e dedicarsi alla carriera solista sperimentando diversi modi di fare musica, mettendo in luce una curiosità rara nei confronti di tutti i generi. Con «Libera», il primo album a suo nome, pubblicato nel 1996 e registrato fra l’India e l’Italia, Antonella Ruggiero si presenta al pubblico in veste del tutto nuova: il disco è uno straordinario connubio tra ritmiche occidentali e suoni dell’antico oriente. A questo album ne seguono tanti altri dove ripropone in veste nuova i Matia Bazar, si avvicina alla musica sacra, si fa influenzare da quella ebraica, rivisita i temi puù importanti dei musical di Broadway, si dedica ai canti di montagna e ai brani più rappresentativi della canzone italiana. E ancora album dove presta la sua voce alla musica lirica, omaggia gli autori della sua città (Genova), si apre all'elettronica, canta in ladino, incontra il tango, rilegge i brani della tradizione natalizia. Insomma una carriera all'insegna del continuo rinnovamento. Senza dimenticare le tante partecipazioni al Festival di Sanremo. Al Bravo la scaletta sarà molto variegata, dalle canzoni dei Matia Bazar a brani strumentali per fisarmonica di grande effetto.

Cantautori

Al Cortile Cafè alle 22, «Il Lato Migliore Tour» di Nicolò Carnesi in arrivo live. Nuovo appuntamento per la rassegna Sottoscala Live, con uno dei nomi più brillanti della nuova generazione di cantautori italiani.

Musica metal

Forti del successo del loro ultimo album «Brotherhood of The Snake», i «Testament» riprendono il tour e tornano in Europa. Ad accompagnarli all'Estragon due ottimi special guest, vera ciliegina sulla torta di un package che si preannuncia micidiale. Stiamo parlando di «Annihilator» e «Death Angel»: due pesi massimi della scena thrash metal, da poco usciti con due nuovi dischi pronti a spazzare tutto.

Spettacolo

All'Arena del Sole - Sala Thierry Salmon, «Digito ergo sum» è atto unico che mette in scena la sfida tra due giovani donne convocate a una misteriosa selezione social. In un’escalation di disagio e comicità, attraverso una serie di prove sempre più assurde, la vita reale si confonde con la realtà virtuale, mentre si aprono squarci cupi ed esilaranti sui mondi interiori delle protagoniste. «Digito ergo sum – spiegano autrici e regista – racconta la ricerca tragicomica di un posto nel mondo e di un’autentica identità; rappresenta un’umanità in crisi, cinica e spietata, che fa della dipendenza tecnologica lo scudo ideale contro la solitudine e l’inadeguatezza. Il web crea davvero milioni di possibilità di comunicare e affermare se stessi? Le nostre eroine si scontrano in un gioco pericoloso che le costringe a reinventarsi, fino a perdersi, per il bisogno di piacere e avere successo; vivono una lotta tra mondo reale e mondo virtuale, in cui i mass media proiettano distorsioni allettanti della realtà e ideali di bellezza esteriore. Nella spasmodica ricerca di modelli da seguire e ricette per essere felici, emerge la battaglia quotidiana contro l’eterno nemico: se stessi». Gli spettatori partecipano attivamente alla selezione come follower sui social networks. Le protagoniste sproloquiano senza filtri come protette da uno schermo, si parlano senza capirsi. Diventano così proiezioni distopiche della società e icone sacre del disagio, archetipi di un dramma contemporaneo.

L'Amleto

Al Teatro Testoni Ragazzi, alle 21, Amleto. tre Orazi hanno ricevuto l’incarico di narrare la vicenda del principe di Danimarca proprio al momento della sua morte. Ne uscirà un ritratto che è una critica commossa delle fragilità dell’uomo, della sua divisione tra regola e ribellione, rabbia e amore, e dell’abominio cui ci conduce il cedere alle pulsioni più basse come ambizione, desiderio di potere, tradimenti, violenza e vendetta. In mezzo, le domande che sono di tutti. Domande che, in particolare nell’età dell’adolescenza, si fanno urgenti e dominanti: il dubbio sulla propria identità e su come affrontare la vita.

Libri

A Palazzo Pallavicini, alle 16 Milo Manara torna ad incontrare il pubblico bolognese per presentare l’ultima uscita della casa editrice Panini Comics Miele. Il volume raccoglie le storie che vedono protagonista Miele, l’eroina simbolo di Manara, «Il Profumo dell’Invisibile»e «Candid Camera». Dalle 14, i primi 30 che effettueranno un acquisto minimo di 49 € presso il bookshop della mostra, avranno accesso alla sessione dediche che si svolgerà dalle 17 alle 19. Per infromazioni: info@palazzopallavicini.com

Musica classica

All«Auditorium Manzoni il direttore Michele Mariotti chiude la stagione Sinfonica 2017 del Teatro Comunale. Musiche di Shubert e Bartok.