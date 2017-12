Troupe di Striscia aggredita: due persone identificate e denunciate

BOLOGNA - Sono due le persone identificate e denunciate dai Carabinieri in seguito alla nuova 'incursione' del 29 novembre a Bologna della troupe di Striscia la Notizia, tornata a distanza di due settimane a documentare lo spaccio 'alla luce del sole'. Per l'episodio di Piazza Verdi, dove l'inviato Brumotti si è visto offrire una dose da un pusher, i militari hanno denunciato un tunisino per detenzione ai fini dispaccio di circa un grammo di cocaina. E' invece accusato di percosse e danneggiamento (di una telecamera) un altro magrebino bloccato sempre dai Carabinieri dopo l'aggressione alla troupe nel parco della Montagnola.