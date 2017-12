Capodanno, a Rimini dura un mese: al via l'8 dicembre

RIMINI - A Rimini il Capodanno dura un mese e – prima del 31 dicembre con Nina Zilli e Daniele Silvestri a ingresso libero in piazzale Fellini – si comincia alla grande: Rds Stadium l'8 dicembre con Samuel+Planet Funk e il 16 con Biagio Antonacci; l'11 c'è Paola Turci al Teatro Novelli. «Il Capodanno più lungo del mondo», presentato dal sindaco Andrea Gnassi, conta 150 spettacoli tra musica, arte, dj set, appuntamenti natalizi. Si può anche scegliere un inizio d'anno con l'Aida di Verdi (1 e 3 gennaio al Palacongressi), allestita dal Coro Lirico di Rimini 'Amintore Galli', regia di Paolo Panizza, con l'Orchestra Rossini di Pesaro.

Poi la storia romana o rinascimentale, dal ponte di Tiberio in un allestimento ad hoc, al Museo della città con brindisi di mezzanotte tra affreschi del Trecento. Apertura notturna anche alla Domus del Chirurgo, con note d'autore fra i mosaici delle stanze di Eutyches: in occasione dei 10 anni dall'apertura della Domus, al Museo della Città c'è la mostra Affreschi romani ad Ariminum.