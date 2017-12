Attivisti occupano un altro cinema a Modena

MODENA - Gli attivisti dello 'spazio sociale' Guernica, che manifestavano contro lo sgombero dall'ex cinema Olympia, da loro occupato nei giorni scorsi, si sono introdotti all'interno di un altro cinema abbandonato, il Cavour dell'omonima via, sempre a Modena. È successo ieri pomeriggio nel corso della manifestazione che gli attivisti avevano indetto nella città emiliana per protestare contro la presenza di edifici abbandonati in città e inutilizzati da anni. Massiccia la presenza di forze dell'ordine. Ne corso del corteo il Guernica è riuscito a raggiungere il Cavour e a entrare. Dunque, sgomberato un cinema, ce n'è già un altro occupato a Modena.