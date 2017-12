Eventi a Bologna, ecco cosa fare martedì 5 dicembre

BOLOGNA – Dalla musica dal vivo, alle visite a luoghi misteriosi della città passando per gli spettacoli teatrali. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire gli appuntamenti più interessanti della serata.

Musica live

Al Bravo Caffè alle 22, in concerto L'Aura con Andrea Di Cesare al violino. In rotazione in tutte le radio con il singolo «La Meccanica del cuore», L'Aura presenta il suo nuovo album «Il contrario dell'amore» uscito il 22 Settembre per Time Records. L’Aura può vantare un talento unico sia come compositrice che come musicista polistrumentista e cantante. La sua voce inconfondibile e dolcemente potente crea atmosfere sofisticate che incantano per la loro bellezza.

Cultura

Speciale notturna alla Cripta di S. Zama. Un raro gioiello di impronta romanica che riapre a breve ai visitatori a ricordo di un passato strettamente legato agli albori della cristianità bolognese. A lungo luogo di sepoltura dei vescovi bolognesi, da Zama appunto, il primo, fino alla fine del IX secolo, con unica eccezione di Petronio, sepolto in Santo Stefano, divenne poi Chiesa dedicata ai Santi Naborre e Felice. Ristrutturata dai monaci benedettini dopo il Mille, deve però alle clarisse il suo attuale aspetto basilicale. Appuntamento 15 minuti prima circa davanti all'entrata della Chiesa dei Santi Naborre e Felice. Per informazioni: infoprimaclasse@libero.it - 3478944094 (simona).

Concerti

Al Locomotiv Club, alle 21.30, Joe Victor live. Uno dei gruppi più luminosi e talentuosi della scena indipendente italiana. Il suo sound è la tempesta perfetta tra una scrittura eclettica e l'energia del Foot stompin' Rock and Roll. I Joe Victor nascono suonando a Roma e pubblicano nel 2015 il loro primo album, «Blue Call Pink Riot». Il sound della band è frutto dell'incontro del lato più spirituale del folk americano, del rock anni '70 e del pop anni '80. Il risultato è una musica «soulful», il cui coinvolgimento emotivo esplode letteralmente durante i live, cercando, ad ogni concerto, di riscoprire l'essenza del rock & roll: la musica che si ribellava alle regole sociali ed intellettuali. I Joe Victor, non sono social, non sono sociali, non parlano di «noi», raccontano di ciò che eravamo e che, forse, ritorniamo ad essere solo all'apice di un concerto. Le influenze del gruppo sono, fra tanti, Blind Willie Johnson, Blind Willie McTell, Dave Van Ronk, Exuma, Frankie «Zeke» Hart, Skip Spence, Beach Boys, Simon & Garfunkel e James Brown. Per ulteriori info contattateci su info@locomotivclub.it o al 3480833345.

A teatro

Al Teatro degli Angeli, lo spettacolo, «Irina & Zingara»: spettacolo tutto d'un fiato in unico atto interpretato da due personaggi femminili credibili, non propriamente inventati. Irina donna russa e Zingara di Zingaria intratterranno il pubblico in un’atmosfera densa dì comicità, musica e ballo.