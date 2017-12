Il padre picchia per l'ennesima volta la madre, il figlio 11enne chiama la polizia

PARMA - Ha solo 11 anni ma ieri sera, di fronte all'ennesimo episodio di violenza del padre sulla madre, non ha più resistito e ha chiamato il 113. E' successo a Parma dove l'uomo di 44 anni - già denunciato per maltrattamenti - è stato arrestato e ora si trova nel carcere parmigiano di via Burla.

Ieri sera, in casa, era andato in scena l'ennesimo episodio di violenza. Dopo una lite per futili motivi il 44enne si è avventato sulla donna e ha iniziato a picchiarla di fronte ai figli di 11 e 15 anni. A quel punto però il più piccolo non ha più resistito: ha preso il cellulare e ha telefonato alla Polizia. Sul posto è arrivata una pattuglia della Questura di Parma e, a quel punto, la donna è stata soccorsa: per lei una prognosi di cinque giorni. Le violenze, ormai, andavano avanti addirittura dal 2013.