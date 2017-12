Maserati, tutta la storia in un unico libro

MODENA - Tutta la storia della Maserati in un unico volume, scritto da chi la Maserati l'ha vissuta dall'inizio a oggi. Nello show room del Tridente a Modena, Ermanno Cozza, volto storico della casa automobilistica (da oltre 60 lavora e collabora), ha presentato il libro 'Con la Maserati nel cuore' (Giorgio Nada Editore). «Come è nato questo libro? Una promessa strappata da un collezionista... l'ho mantenuta e così sono venute fuori 500 pagine. Mi arrivano tante email, ma a me non sembra di aver fatto niente di che, se non ricordare la mia vita di lavoro. Oggi - ha spiegato l'autore - in generale si è perso il senso di appartenenza a un'azienda, noi eravamo spronati a dare il meglio, mentre adesso i giovani non hanno più lo stimolo». Cozza ha detto anche di essere partito dall'officina e di aver finito «tenendo legati a Maserati i collezionisti di tutto il mondo, corrispondenze da Giappone, Australia e tutta Europa. É possibile separare il nome Maserati da Modena? Secondo me no».