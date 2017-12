Oggi ricorre il 27mo anniversario dell'Aereo che cadde sulla scuola provocando 12 morti

BOLOGNA - Ricorrono 27 anni dalla strage dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna: il 6 dicembre del 1990 un aereo dell'Aeronautica militare precipitò, a causa di un'avaria, dentro un'aula della scuola, provocando la morte di 12 studenti quindicenni e più di ottanta feriti.

«E' una delle pagine più brutte della nostra storia: morirono dei ragazzi, giovani vite spezzate il cui ricordo ci riempie ancora di angoscia e di dolore», ha detto Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, in occasione dell'anniversario. «Ricordare le vittime e i sopravvissuti, chi ha perso la vita e chi ha convissuto con il terrore: è questo il dovere morale che spetta alle Istituzioni e a ogni cittadino. La strage - ha aggiunto – è una ferita ancora aperta nella nostra democrazia, nella vita quotidiana della nostra comunità che ancora non si dà una ragione sul perché dei ragazzi, innocenti, persero la vita in un modo così assurdo, così ingiusto.