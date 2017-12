Quattro arresti per la rapina alla novantenne immobilizzata e ferita

MODENA - Sono accusati di aver rapinato una novantenne nella sua casa di Modena, con l'espediente di dover fare lavori di idraulica, il 28 settembre scorso. Per questa ragione la Polizia di Stato ha eseguito misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani di origine campana che, dopo aver immobilizzato la vittima, le avevano preso 5.000 euro in contanti e vari gioielli, provocandole anche ferite per sette giorni di prognosi. Gli arrestati - A.B.,38 anni; S.F., 25; G.D.R., 51 e P.A., 47- sono tutti residenti a Modena e hanno precedenti di polizia. La rapina è avvenuta in viale Gramsci, zona da tempo oggetto di un'attenzione investigativa da parte della Polizia. Nel corso dell'esecuzione delle misure sono stati sequestrati oggetti riconducibili alla rapina e una casacca fluorescente con la scritta 'polizia municipale'.