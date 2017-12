Auto travolge due pedoni, morta una donna

MODENA - Due pedoni sono stati travolti da un'auto, una donna ha perso la vita a causa dell'impatto. È successo a Villanova, alle porte di Modena, intorno alle 20:00 di ieri sera. I due - a quanto pare - stavano camminando sul ciglio della strada quando sono stati centrati da un'auto in transito nella via particolarmente buia. Per la donna non c'è stato nulla da fare, mentre l'uomo in sua compagnia è stato portato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale, due ambulanze del 118 e un'auto medica.