Maltempo: oggi disagi sulla linea Fs Bologna-Prato

BOLOGNA - Circolazione fortemente rallentata sulla linea ferroviaria Bologna-Prato causa maltempo: lo ha comunicato Trenitalia, sul proprio sito, poco dopo le 7 di questa mattina. Le cattive condizioni meteo erano state previste già ieri dalla Protezione civile, che aveva diramato un'allerta 'arancione' in particolare per l'Emilia occidentale, mentre Viabilità Italia aveva segnalato il rischio di pioggia ghiacciata sull'autostrada A15, nei pressi di Parma, e sull'A1 tra Piacenza e Parma e sul tratto appenninico tosco-emiliano tra Rioveggio e il Valico di Citerna.

Già da ieri pomeriggio neve e ghiaccio avevano provocato in Emilia diversi incidenti, senza gravi conseguenze per le persone, e disagi alla circolazione. Il sindaco di Berceto (Parma), Luigi Lucchi, aveva segnalato tre treni fermi, a causa del ghiaccio formatosi sulle linee elettrificate, nelle stazioni della linea Pontremolese, situazione poi risolta con pullman sostitutivi e un locomotore diesel. A Berceto e a Bardi oggi scuole chiuse.

Gelicidio

Sono fenomeni diffusi di gelicidio (acqua piovana che ghiaccia al contatto col suolo), che interessano la linea dalla tarda serata di ieri, a provocare forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla Bologna-Prato. In particolare il traffico è ridotto fra Prato e Vernio, in Toscana, mentre fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro e fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi. Squadre tecniche - spiega Rfi - sono al lavoro dalla notte e treni ricognitori stanno percorrendo la linea per consentire ai convogli di captare l'energia elettrica necessaria al loro funzionamento.