Musica: la band svedese Mando Diao a Bologna il 15 dicembre

BOLOGNA - I Mando Diao, una delle band svedesi più apprezzate dello scenario rock europeo, si esibiranno in un'unica data italiana il 15 dicembre al Covo Club di Bologna. I Mando Diao hanno pubblicato in maggio per Bmg Rights Management 'Good Times', ottavo album in studio della loro quasi ventennale carriera. Il disco ha preso forma durante una vacanza sull'isola di Gotland, durante la quale la band ha avuto modo di metabolizzare la separazione con Gustaf, storica voce e chitarra. Carl-Johan Fogelklou (basso), Daniel Haglund (tastiere) e Bjorn Dixgard (voce, chitarra) suonavano già da tempo assieme, in un precedente progetto, ma è nel 1998 che la band ha preso ufficialmente forma con Samuel Giers alla batteria (oggi sostituito da Patrik Heikinpieti) e Gustaf Norén alla voce.

L'album di debutto 'Bring 'Em In' (2002) li ha portati subito a lsuccesso in Svezia, grazie al loro sound anni '60 e '70 che li rende riconoscibili. Tra le hit anche 'Sheepdog', 'Down in the past' e 'Dance with somebody'.