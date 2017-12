Da Bologna a Venezia con l'Alta Velocità: sottoterra gli ultimi 54 treni

BOLOGNA - «Oggi si conclude un'opera importante». Così il ministro dei trasporti Graziano Delrio ieri all'attivazione dell'interconnessione nella stazione Alta Velocità di Bologna della linea per Venezia, che porta nella fermata sotterranea a -23 metri anche gli ultimi 54 convogli veloci che usufruivano del nodo di superficie, dove passeranno ora sole due coppie di Frecciarossa da Milano per Pescara e Bari. Ora quello spazio in superficie lo «potremo utilizzare per potenziare ulteriormente il trasporto locale», commenta il sindaco di Bologna, Virginio Merola.

L'interconnessione «era l'anello mancante», ha precisato l'AD e direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile: i lavori al Nodo di Bologna sono terminati, con «42 milioni di investimenti, 5 km e mezzo di nuove linee, due gallerie a semplice binario, un ponte che scavalca l'autostrada». Presenti all'inaugurazione anche Carlo Carganico, AD e DG di Italferr, con gli assessori ai trasporti delle Regioni Emilia-Romagna (Raffaele Donini) e Veneto (Elisa De Berti).