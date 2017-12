Maltempo: automobile finisce in un torrente

BOLOGNA - Sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare un'auto finita nel torrente Lavino, in provincia di Bologna, sul primo Appennino. La polizia municipale del Comune di Monte San Pietro, a cui è stata segnalata la vettura nel pomeriggio, è successivamente riuscita a contattare il proprietario, che non sapeva nulla. La macchina era stata parcheggiata e potrebbe essere scivolata per il 'gelicidio': è stata ritrovata nei pressi di via Matteotti, nell'abitato di Calderino. Sono stati allertati i sommozzatori, che imbragando l'auto hanno provveduto al recupero, reso difficoltoso dalla forte corrente del corso d'acqua, ingrossato dalle recenti piogge.