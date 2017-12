Nas chiudono una casa di riposo nel Bolognese

BOLOGNA - Una residenza sanitaria assistita è stata chiusa, nel Bolognese, dai Nas dei Carabinieri: ospitava, infatti, anziani non autosufficienti, pur non essendo adeguata e, in alcuni casi, somministrava farmaci scaduti. Tre operatori della struttura sono stati denunciati per lesioni colpose e somministrazione di medicinali scaduti. Gli ospiti, una decina, sono stati trasferiti in strutture idonee.

Il provvedimento fa parte di un maxi controllo che i Nas hanno fatto in tutta l'Emilia-Romagna, controllando 170 strutture fra le province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. I militari hanno comminato anche alcune sanzioni amministrative: nel Bolognese tre titolari sono stati segnalati per violazioni varie, nel Ferrarese due operatori sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione sanitaria e un'altra struttura sanzionata perché ospitava più anziani di quelli autorizzati. Anche nel Ravennate e nel Forlivese sono state segnalate strutture con posti in esubero.