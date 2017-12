Daidalos di Marin prorogata al 4 marzo la mostra al Labirinto

PARMA - E' stata posticipata la chiusura della mostra 'Daidalos', dello scultore messicano Javier Marín, al Labirinto della Masone, che ha aperto al pubblico domenica 1 ottobre. La chiusura era prevista il 14 gennaio, in concomitanza con la chiusura abituale del Labirinto; l'esposizione sarà aperta al pubblico anche dal 9 febbraio al 4 marzo. La mostra accentua il legame fra la cultura messicana e Franco Maria Ricci, che nel corso degli anni ha dato molti frutti attraverso progetti editoriali e mostre.

Al Labirinto le architetture d'ispirazione neoclassica del complesso della Masone 'dialogano' con le creazioni plastiche, in bronzo, terracotta e altro, partorite dall'immaginazione barocca e dalla manualità di Marín. Uno svettante cavaliere in bronzo, alto più di 7 metri, continuerà ad accogliere fino a marzo i visitatori all'ingresso, mentre nella corte centrale spicca la 'Cabeza Roja', monumentale testa femminile che mette in luce l'attenzione dell'autore nei confronti del corpo umano, reale e metaforico.