Maltempo: ora il problema sono gli sciacalli

REGGIO EMILIA - Non fuoriesce più acqua dalle falle sull'argine che hanno concorso all'esondazione del fiume Enza ieri nel Reggiano, quindi si sta programmando lo svuotamento dell'area interessata dall'alluvione a Lentigione, frazione di Brescello. Lo si apprende dalla riunione convocata stamani in prefettura a Reggio Emilia, centro di coordinamento delle attività di soccorso.

I carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia, assieme ai militari del 5° reggimento carabinieri Emilia Romagna e i paracadutisti carabinieri del Tuscania giunti in rinforzo, hanno intanto intensificato i controlli anti sciacallaggio nelle aree della alluvione, compresa quella di Santa Croce, frazione di Boretto.