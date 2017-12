Musei, inaugurato a Ferrara il Meis, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah

FERRARA - Inaugurazione, a Ferrara, per il Meis, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Ad alzare il velo sulla struttura - ricavata in un grande edificio nel cuore della città Estense che fino al 1992 ospitava le carceri cittadine - è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato, tra gli altri, dal ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il museo, istituito con una legge del 2003 e finanziato dal ministero per i Beni Culturali con 47 milioni di euro, è dedicato alla storia e alla vita ebraica ed è stato pensato per raccontare l'esperienza degli ebrei italiani, da 22 secoli parte viva del tessuto del Paese.

Nel giorno della sua inaugurazione il Meis si è aperto alla cittadinanza presentando lo spettacolo multimediale 'Con gli occhi degli ebrei italiani' e con il percorso espositivo 'Ebrei una storia italiana. I primi mille anni', visitata dallo stesso Mattarella.