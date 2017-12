Allerta per possibili innalzamenti dei fiumi Enza e Secchia

BOLOGNA - Moderata allerta (livello giallo) per criticità idrica e idrogeologica sui bacini e le pianure centrali dell'Emilia-Romagna fino alle 24 del 16 dicembre. Per effetto delle precipitazioni in corso - spiega una nota della Protezione civile regionale - sono previsti nuovi innalzamenti lungo l'asta dei fiumi Enza e Secchia, con possibili superamenti della soglia 1. Le condizioni meteo sono nel periodo tutte inferiori alle soglie di allerta, con possibilità di deboli precipitazioni il 15 dicembre sul settore appenninico centro-orientale, a carattere nevoso sopra i 1.000 metri. Sabato 16, deboli precipitazioni sulla Romagna, nevose sopra i 500-600 metri, con accumuli non superiori a 5 centimetri. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nelle 48 ore successive.