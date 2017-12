Mattia Strocchi, 19 anni, è l'Italiano 2017: ha progettato un esoscheletro riabilitativo

RAVENNA - Italiano dell'anno è il diciannovenne ravennate Mattia Strocchi, che ha progettato un esoscheletro riabilitativo per persone con disabilità. E' quanto emerge dal sondaggio voluto da www.italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi di Coop) in collaborazione con Ansa e realizzato da Nomisma per decretare il vincitore 2017.

Un tributo da parte degli italiani anche a Giulio Regeni e a un'altra ricercatrice Federica Bertocchini che ha scoperto il bruco mangia plastica. Nell'edizione 2016 la vincitrice fu Bebe Vio seguita da Samantha Cristoforetti e Alex Zanardi. Quest'anno l'Italia del calcio si posiziona al quarto e quinto posto con Totti e Buffon, ma nella top 10 compare anche l'etica e l'impegno con Bruno Gulotta vittima dell'attentato di Barcellona in cui perse la vita per salvare i suoi bambini e i vigili di Rigopiano. Strocchi, studente ravennate ora iscritto all'Università di Bologna, ha progettato un esoscheletro riabilitativo e con questo suo prototipo ha ricevuto riconoscimenti internazionali.