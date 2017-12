Negozio espone un albero di Natale osceno: multa e sequestro delle decorazioni

RAVENNA - Sull'albero di Natale in vetrina nel suo negozio-atelier a Ravenna, ha appeso le multe della Polizia Municipale al posto dei 41 falli che lo decoravano e che sono finiti in una scatola dopo il sequestro amministrativo cautelare scattato ieri mattina. Una singolare opera esposta a metà novembre e che ha creato varie polemiche in città. Un primo intervento dei Vigili, il 30 novembre, si era risolto con una multa da 206 euro per la presunta violazione della norma che punisce il «commercio in luoghi aperti al pubblico di oggetti contrari alla pubblica decenza».

Mamme in guerra

Sollecitati soprattutto da varie mamme, ieri gli agenti sono tornati al negozio, staccando un'altra multa da 206 euro per il titolare 63enne e sequestrando tutte le decorazioni: falli di 20centimetri ricoperti di vari materiali. In cima all'albero al posto della classica stella, un fallo tutto bianco avvolto da luminarie natalizie. Nel febbraio scorso il negoziante, sempre per gadget considerati osceni, aveva ricevuto un verbale da 206euro.