Bologna, il Nettuno tornerà a zampillare il 22 dicembre

BOLOGNA - Conto alla rovescia per il ritorno del Nettuno, la statua del Giambologna simbolo del capoluogo emiliano, al centro della fontana nell'omonima piazza, centralissima, prolungamento di Piazza Maggiore: tra poco meno di una settimana, venerdì 22 dicembre, la statua potrà essere ammirata restaurata, pulita e dagli ugelli della fontana tornerà a zampillare l'acqua. Lo conferma il Comune di Bologna, che ha creato un evento Facebook per l'occasione.

Quasi 30 anni dopo la precedente riqualificazione, conclusa nel 1990, nel giugno 2016 partì il progetto di conservazione e restauro, con un Comitato Scientifico costituito nel 2015 da Comune e Università di Bologna - in sinergia anche con il Cnr diPisa -, Istituto Superiore di Conservazione e Restauro di Roma (Iscr), Soprintendenza per i Beni Architettonici di Bologna, Istituzione Bologna Musei e QN-Il Resto del Carlino, che avviò una raccolta di fondi, grazie anche all'Art Bonus, che permette di recuperare fiscalmente in tre anni parte del denaro donato a progetti culturali.