I ladri rubano il cibo del pranzo di beneficenza per i malati

MODENA - I ladri non si fermano nemmeno davanti alla beneficenza. Lo dice quanto successo al circolo Guerzoni di Carpi, in provincia di Modena, dove nella notte ignoti sono entrati dopo aver rotto una finestra. Una volta all'interno della struttura, i malviventi hanno portato via diversi e costosi generi alimentari, oltre a microfoni e mixer che erano stati portati lì in vista del pranzo organizzato apposta per i malati di Parkinson. Il circolo dopo il furto è riuscito comunque a confermare il pranzo natalizio, recuperano altri generi alimentari. Sul caso indagano i Carabinieri di Carpi, che hanno in mano anche alcune immagini di almeno uno dei ladri entrati in azione di notte.