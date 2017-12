15enne muore a Imola, poco dopo l'allenamento di calcio

BOLOGNA - Un ragazzo di 15 anni di Imola, G.C., è morto ieri all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, dove era stato trasportato dal 118 venerdì pomeriggio, intorno alle 18,20, dopo un arresto cardiaco avvenuto negli spogliatoi al termine di un allenamento di calcio, in località Ponticelli. La chiamata al 118 è arrivata alle 17.33. L'ambulanza è arrivata sul posto alle 17.42 seguita tre minuti dopo dall'automedica. I sanitari hanno subito proceduto alla defibrillazione e alla rianimazione cardiopolmonare, già avviata manualmente da personale non sanitario formato presente sul posto.

Trasferimento in terapia intensiva

Le manovre di rianimazione sono continuate in ambulanza e al Pronto Soccorso di Imola e successivamente il ragazzo è stato trasferito in Terapia Intensiva in gravissime condizioni e in prognosi riservata. Alle 9.30 di domenica 17 dicembre è stata attivata la procedura di osservazione per l'accertamento di morte cerebrale. I familiari hanno fornito il consenso alla donazione di organi.