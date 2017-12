Eventi a Bologna, ecco cosa fare mercoledì 20 dicembre

BOLOGNA – Spettacoli, concerti e aperitivi in musica. Ecco qualche consgilio per godersi il mercoledì a Bologna e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti migliori.

Spettacolo

Al Teatro Il Celebrazioni, in scena «L'Artusi, bollito d'amore». Siamo a Firenze, sul finire dell«800, nella grande cucina di un romagnolo illustre in cui odori di soffritto, inchiostro e lumi a olio si diffondono nell'aria. Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono racchiusi in un quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo «La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene», l'Artusi, come lo si chiama in famiglia. Tra ricostruzione storica e fantasia, amori e gelosie, due grandi attori comici, Vito e Maria Pia Timo portano in scena una commedia esilarante sulla nascita del libro che ha unito il gusto, la lingua e gli animi di un'intera nazione.

A teatro

Al Teatro delle Moline, «Birra economica». Giulio e Filippo, due fratelli, non si vedono da anni, sono due sconosciuti. Davanti a loro il padre, gravemente malato, non in grado di esprimersi, sono le sue ultime ore di vita. Sarà la birra a scandire il loro incontro, a indirizzare i dialoghi, tra rivelazioni e delirio etilico. Un viaggio di ricongiungimento affettivo che passa tra inevitabili scontri, confessioni e rivelazioni. Birra economica riflette sull’importanza dei legami umani, sulle cause della lontananza affettiva e su come questa distanza possa essere colmata. La birra economica costa poco, tira fuori il peggio di te e lascia l’amaro in bocca: esattamente come gli addii.

Musica live

Al Cortile Cafè, «La notte dei cantautori». Una serata dedicata a tutti i cantautori toccati durante la rassegna. Da Battisti a Gaetano passando per Battiato e Dalla arrivando a Guccini, De Gregori e senza tralasciare De Andrè, le più belle canzoni della musica italiana saranno la colonna sonora di questa serata tutta da cantare. Sul palco, si alterneranno tutti i musicisti che in questi mesi hanno suonato e si sono alternati sul palco del Cortile, facendoci rivivere le canzoni dei nostri immortali musicisti. Prima e dopo il concerto DJ Raffa selezionerà la migliore musica italiana

Concerti

Con il loro album «Zama», freschissima sorpresa del 2017, arrivano all'Öff , dalle 20.30, i «Mòn, progetto indie-folk» grande novità nel panorama italiano. I Mòn nascono in un box sotterraneo a Roma nel marzo 2014. Concepita inizialmente come progetto indie-folk, la band comincia presto a muoversi alla ricerca di nuove sonorità. Attraverso i diversi mondi musicali da cui provengono, i cinque componenti della band trovano il loro equilibrio dando libero sfogo a valvole, synth, effetti analogici e ritmiche incalzanti, alle quali continuano a contrapporre linee vocali malinconiche e intimiste di matrice folk, creando un patchwork variopinto di suggestioni e armonie. Il loro è un sound tipicamente internazionale, frutto di una caleidoscopica ricerca che, a dispetto della loro giovanissima età, lascia intravedere gli echi dei loro (pregevoli) ascolti: dagli Alt-J a Bon Iver, da Louis Armstrong ai Sigur Rós, dai Nirvana ai The XX, dai Beatles ai Radiohead, passando attraverso Beirut, Pixies, Efterklang, Mùm, Hiatsu Kayiote, God Is An Astronaut, Foals, Artic Monkeys, Aphex Twin, Tycho, Neutral Milk Hotel, Crystal Castels, James Blake, Sufian Stevens, Snarky Puppy, Poliça, The Strokes, MGMT, Gold Panda, Baths, Hunkerz, Son Lux. Lo scorso 3 febbraio è stato pubblicato il loro primo singolo "Lungs" anticipatore dell'album.

Musica e gusto

Al Mercato Sonato, dalle 19, l' Orchestra Senzaspine ci farà ascoltare un assaggio del concerto Bollicine, in scena al Teatro Consorziale di Budrio il 22 dicembre e al Teatro Duse Bologna il 27 e il 28 dicembre! Direttori M° Tommaso Ussardi LorodeiSenzaspine e M° Matteo Parmeggiani Tra danze della tradizione, valzer sfavillanti, auguri e tante bollicine per salutare l'anno nuovo con un’iniezione di energia e fortuna. Dalle 19: Aperitivo con Cucinotto, progetto itinerante di cucina sostenibile.