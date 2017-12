Scoperto oltre 1 milione di prodotti contraffatti, 6 denunciati

FORLI' - I finanzieri del comando provinciale di Forlì hanno sequestrato oltre un milione di articoli non conformi o con false etichettature, attestanti il marchio Ce contraffatto, comunemente noto come 'China Export'. Un ingente quantitativo della merce sequestrata - giocattoli, materiale elettrico e accessori vari - è risultato censito come pericoloso dal sistema di allarme europeo 'Rapex'.

L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle si è conclusa con la denuncia penale di 6 soggetti per i reati di contraffazione marchi, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione. Ulteriori sette persone sono state colte nell'atto di vendere prodotti privi delle avvertenze, dell'origine e Paese di produzione-importazione o con etichetta completamente in lingua straniera, nella maggioranza delle volte cinese: nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative fino a circa quattrocentomila euro.