Approvata la Legge urbanistica in Emilia-Romagna, ma solo con i voti del PD

BOLOGNA - Passa con i voti del PD, l'astensione di FI e il voto contrario di Lega Nord, Movimento 5stelle, Altra Emilia-Romagna e - soprattutto - Sinistra Italiana e Misto-Mdp la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio. Il provvedimento, voluto dalla Giunta, è stato approvato in Assemblea, dopo un lungo confronto con gli enti locali, le categorie economiche, gli ordini professionali e i sindacati.

Si pensava all'astensione

«Eravamo vicini a un punto di equilibrio, ovvero l'astensione», ha detto Igor Taruffi, capogruppo di Sinistra Italiana. A pesare in maniera decisiva per il voto contrario della sinistra (SI e Mdp) che qui è in maggioranza al fianco dei democratici l'articolo 5, che regola il limite del consumo di suolo e in particolare l'eccesso di libertà di espansione che la legge lascerebbe nel periodo transitorio.

«Oggi è una giornata importante - ha detto invece il presidente, Stefano Bonaccini - decidiamo di invertire la tendenza e di frenare il consumo di suolo, scegliendo un modello di sviluppo sostenibile».