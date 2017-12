Incontro in Prefettura, Amazon non si presenta

PIACENZA - Amazon non si è presentata all'incontro previsto alle 8.30 con i rappresentanti dei lavoratori del centro logistico di Castelsangiovanni, che chiedono nuove condizioni contrattuali e di lavoro all'interno dello stabilimento. «Troppa pressione», hanno fatto sapere al prefetto i dirigenti Amazon, probabilmente anche per l'annunciata presenza di un presidio di lavoratori davanti alla Prefettura (che però è stato annullato). La rappresentanza dell'azienda sarà ricevuta a Palazzo del Governo sempre oggi ma in separata sede, pare nella tarda mattinata.

Convocata l'assemblea

Nel frattempo i sindacati hanno convocato alle 11:30 un'assemblea nel magazzino che non è chiaro se Amazon lascerà svolgere. «I lavoratori si aspettano significativi passi in avanti che finora non è stato possibile compiere per la chiusura totale dell'azienda», ribadiscono le segreterie territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ugl-Terziario, che non escludono a questo punto scioperi e blocchi dei mezzi «come successiva forma di lotta».