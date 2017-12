Bologna Children's Book Fair va a Shanghai

BOLOGNA – BolognaFiere, organizzatore della Bologna Children's Book Fair, appuntamento leader mondiale per la comunità professionale del libro e dei contenuti per ragazzi - annuncia che il 19 novembre la società Shanghai XinHua Distribution Group Co. Ltd. ha sottoscritto un contratto per organizzare insieme China Shanghai International Children's Book Fair (Ccbf) a partire dall'edizione 2018 allo Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center.

A completamento della strategia di sviluppo

Dopo il lancio della nuova manifestazione professionale New York Rights Fair - la cui prima edizione si svolgerà a NY dal 30 maggio all'1 giugno 2018 - BolognaFiere completa così la propria strategia di sviluppo e rafforzamento nel mercato degli eventi professionali per l'editoria creando un calendario di appuntamenti che arriva a coprire i due maggiori mercati mondiali (Usa e Cina), passando attraverso l'esperienza e la leadership della Bologna Children's Book Fair.

La creazione di un network

«Con questa nuova iniziativa - ha commentato Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere - proponiamo, anche per la Fiera del Libro per Ragazzi, la creazione di un network espositivo che interessa i principali mercati internazionali. Un modello espositivo che BolognaFiere ha sviluppato anche per altri eventi leader mondiali, che ha dimostrato la propria strategicità per le aziende espositrici e per gli operatori internazionali. L'editoria per ragazzi avrà ora, accanto al grande appuntamento annuale di Bologna, anche due nuove iniziative, una negli Usa e una in Cina; due appuntamenti che daranno nuovo impulso agli scambi editoriali con il mercato statunitense e con quello asiatico».

L'unico evento simile

La China Shanghai International Children's Book Fair, la cui quinta edizione si è tenuta dal 17 al 19 novembre 2017, è l'unico evento a livello mondiale con un profilo assimilabile a quello della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, focalizzato esclusivamente sull'editoria per ragazzi e con un format prevalentemente professionale. Nata nel 2013, dopo cinque edizioni di grande successo, la Shanghai International Children's Book Fair è oggi una manifestazione che sta affermandosi rapidamente come un appuntamento professionale globale di grande importanza per la vendita di diritti dei libri per ragazzi, aiutando a promuovere nel mondo la conoscenza della produzione letteraria cinese per ragazzi e contribuendo a far crescere il tasso di lettori tra i giovani.