Aeroporto di Bologna, un record da 8 milioni di passeggeri in un anno

BOLOGNA - Record storico per l'aeroporto 'Marconi' di Bologna: lo scalo emiliano ha toccato, oggi, gli 8 milioni di passeggeri in un anno riportando una crescita del 6,6% sul 2016. A infrangere il 'muro', diventando la passeggera numero Otto Milioni, una mantovana, Susanna Binelli, in arrivo da Birmingham via Amsterdam, festeggiata dai vertici della struttura, il presidente Enrico Postacchini e l'amministratore delegato Nazareno Ventola.

La prima volta

E' la prima volta - spiega una nota - che l'aeroporto bolognese supera quota otto milioni di passeggeri annui: il precedente record di traffico, risalente al 2016, si era fermato a 7.680.992 passeggeri. Dal primo volo commerciale del 4settembre 1933, sono state quasi 110 milioni le persone trasportate. Nel 1988 i passeggeri annui erano stati, per la prima volta, un milione. Nel novembre del 2016 avevano toccato i 7 milioni. Dal 2008 a oggi, l'Aeroporto di Bologna ha registrato un incremento dei passeggeri annui dell'89,3%.