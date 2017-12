Baglioni raddoppia le date del suo tour a Bologna

BOLOGNA - Claudio Baglioni raddoppia anche all'Unipol Arena di Casalecchio, alle porte di Bologna, come tutte le 11 date della tournee: 'Al Centro Tour' del 2018 prevede ora due appuntamenti in agenda, il 13 e 14 novembre. Biglietti disponibili per le nuove date da giovedì 21 dicembre per il Fan Club, da venerdì 22 per tutti. Il tour partirà il 16 ottobre da Firenze, per concludersi il 24 novembre a Torino. In tre settimane sono stati venduti oltre 50mila biglietti.

Sarà un tour nei palasport d'Italia con il palco al centro, durante il quale il pubblico, disposto a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di successi. La musica 'al centro' è anche lo spirito con cui Baglioni ha accettato la direzione artistica di Sanremo 2018 e il ruolo di capitano della squadra che animerà la 68/a edizione del Festival (6-10 febbraio).