'Direttamente dal Polo Nord', arriva Babbo Natale in mongolfiera

REGGIO EMILIA - Dalla Lapponia al complesso scolastico 'Aimone Landini' a Pieve Rossa di Bagnolo in Piano, nel Reggiano: domani, venerdì 22 dicembre verso le 9:30, Babbo Natale arriverà in mongolfiera nel campo dietro la palestra della scuola dell'infanzia e nido. Un gruppo di una decina di persone ha lavorato per oltre 250 ore, guidati dal pilota di Balloon Giovanni Piccinini, per realizzare le renne che traineranno la cesta della mongolfiera di Babbo Natale.

E' 'Babbo Balloon'

L'arrivo del rosso Santa Claus, oltre a emozionare i 27 bimbi del nido e i 52 dell'infanzia, con educatori e insegnanti, distribuirà sacchetti di caramelle a tutti i piccoli e raccoglierà le loro letterine. Sarà possibile seguire l'iniziativa anche nella pagina Facebook 'Babbo Balloon'. Il pilota Giovanni Piccinini domani mattina studierà i venti e deciderà da dove decollare, fase fondamentale dato che il pallone aerostatico non ha un volante che gli consenta di sterzare per raggiungere la meta. La mongolfiera infatti si muove solo grazie alla forza dei venti.