Scontro nel Bolognese, muore una ragazza di 27 anni

BOLOGNA - Una ragazza di 27 anni, M.T., èmorta in uno scontro frontale avvenuto verso l'una della notte scorsa a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Era alla guida di una Nissan Micra che, in via Marzocchi sulla traversale di Pianura, per motivi da chiarire è finita addosso a un Fiat Ducato. Nell'impatto l'utilitaria è andata praticamente distrutta e per la giovane non c'è stato nulla da fare. E' morto anche il suo cagnolino, che era con lei nell'abitacolo. L'autista del furgone è stato trasportato all'ospedale Maggiore, in condizioni di media gravità. In seguito all'incidente, un tratto della Traversale di Pianura è rimasto chiuso fino circa alle 4:00, per i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e Carabinieri.