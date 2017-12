Eventi a Bologna, 6 cose da fare il 23 e il 24 dicembre

BOLOGNA – Musica, spettacolo, party e momenti natalizi. Ecco qualche consiglio per trascorrere un piacevole weekend e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti.

Concerti Gospel

Un'indimenticabile serata in compagnia «The Harlem Spirit of Gospel Choir». Dopo un tour internazionale fatto di successi, Mr. Anthony Morgan e il suo coro tornano in Italia con il classico concerto musicale natalizio. Sabato 23 dicembre sul palco de Il Celebrazioni saliranno le migliori voci del panorama gospel statunitense, con un repertorio misto di brani che dal classico si spingeranno verso rivisitazioni di brani moderni: forza, intensità e ritmi travolgenti coinvolgeranno il pubblico in sala con allegria.

Circo d'inverno

Torna il Circo d’Inverno nel cuore di Bologna. Sotto al tendone del Parco della Montagnola, dal 22 dicembre al 7 gennaio, quindici giorni di spettacoli con il circo-teatro della compagnia Side Kunst Cirque. Si inizia con la prima dello spettacolo «Laerte 4», 11 date con doppie repliche martedì 26 dicembre e i sabato e le domenica seguenti. Il 4 e 5 gennaio sarà il turno di un'altra compagnia, Laden Classe con lo spettacolo «193 problemi». Laerte - di e con Philine Dahlmann (Germania) , Salvatore Frasca (Italia), Niko Aguero (Argentina), Edoardo Demontis (Italia), Giacomo Martini (Italia), Rose Opdenohoff (Germania) - è un mélange di artisti e discipline diverse che omaggia il mare. Acrobati, musicisti, attori si uniscono per dare vita a uno spettacolo originale ricco di colpi di scena, brividi e risate. Rigorosamente accompagnati dalla musica dal vivo, gli artisti del Side Kunst-Cirque trasportano il pubblico nel loro mondo dove tutto può accadere, lontano dalla ormai quotidiana overdose video. Laerte è uno spettacolo pensato per un pubblico dai 6 anni in su. L’ingresso è libero e l’uscita è a offerta libera consapevole; è consigliata la prenotazione al 346 8264325 (dalle 11 alle 18) in quanto i posti sono limitati.

Party

Il 23 dicembre al Mercato Sonato dalle 21.30 torna la festa swing\electroswing più stupefacente di sempre per festeggiare il Natale in grande stile. Un mix fra il vintage e il moderno, in cui potersi vestire come la bisnonna e saltare come indemoniati al ritmo electroswing dell'inverno. E' arrivato il momento di rimettersi il cappello a cilindro, spolverare i papillon e stirare il panciotto, Swingin'town is back. DJ set Lindy hop a cura della Swing Dance Society Swing&roll from the old times 22.30, concerto live di Farrapo & The Swingin' Junkies, dj Farrapo mischia beat drum and bass e house infiammati con lo swing più classico.



Musica funk

Studio 54 presenta «Funk-U» una serata dedicata al suono più ruvido del Funk e della Disco con due interpreti top del panorama internazionale Dj Mozart aka Claudio Rispoli ...il dj della baia degli Angeli a soli 18 anni resident negli anni 80 del Vinavil del Thriller...Co-fondatore dell'incredibile progetto «Jestofunk». (disco di platino con Love in a Black Dimension) I Bolognesi Grasso Brothers autori di una delle più belle compilation disco dell anno scorso «We know how to boogie» sulla super label Bbe di Londra autori di un sound a 360 gradi tra la disco il boogie ed il Funk.

Per i più piccoli

A Fico largo ai piccoli con un ciclo di eventi natalizi dedicati a loro. I piccoli ospiti potranno incontrare gli animali della fattoria, conoscerli dal vivo e portarsi a casa un premio speciale. Sabato 23 dicembre all'AgriBottega dei Bambini alle 17 «Morbido Natale Moribido Fare»: proprio un morbido Natale, quello che ci propongono Elisa Mazzoli e Silvia Bonanni. Un Natale da vivere, da leggere e da fare. Tra calzini, guanti, berrette, ovatta, bottoni e stoffe, riscopriamo un modo diverso per costruire i nostri amati pupazzi: un tenero pupazzo di neve, una morbida e simpatica renna, un buffo Babbo Natale. Un libro tutto da leggere, da scoprire e da fare.

Presepe meccanico

Appuntamento con l’artistico Presepio meccanico tradizionale nel Salone della Biblioteca del Convento San Francesco dal 24 dicembre al 7 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.