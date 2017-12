Eventi a Bologna, ecco cosa fare giovedì 28 dicembre

BOLOGNA – Concerti a teatro, spettacoli avventurosi, danza che si unisce alla cucina e arte. Ecco qualche consiglio per godersi la serata e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti.

Musica e danze

L'Orchestra Senzaspine fa il bis con «Bollicine» al Teatro Duse per la fine dell'anno. Danze e musiche di tradizione, sfavillii e tante bollicine con il consueto brindisi di fine serata insieme all'Orchestra Senzaspine.

Ragazzi a teatro

Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre alle 17.30, al Teatro Testoni Ragazzi, «un Natale da pirati». Cosa succede quando Lady Marianna convince Sandokan e tutti i tigrotti a festeggiare il Natale? Ormai le Tigri della Malesia, i terribili pirati, sono a tutti gli effetti la nuova famiglia di Milady, la nuova regina di Mompracem. Così Lady Marianna, Falak e Timur, due dei tigrotti, addobbano l’albero di natale cominciando a raccontarsi storie. Proprio come succedeva a Marianna quando era bambina, nella grande villa di Lord James Guillok.Perché dedicare tempo ai racconti degli altri è come prendersene cura. Questo, forse, è lo spirito del Natale.

Fico The Swing Cooking Show

Giovedì 28 Dicembre, alle 19.30 vi aspettiamo al Teatro Arena Fico per uno show musico-culinario fuori dagli schemi. The Swing Cooking Show è un progetto live artistico in cui la buona musica e il buon cibo made in Italy si incontrano in una combinazione esplosiva. Una band di sei elementi (gli Swingredienti) suona dal vivo brani originali e cover in stile swing mentre, al lavoro dietro ai fornelli, lo chef di turno svela i propri segreti al ‘maestro di cerimonie’ Big Bengi che interagisce col pubblico. In un epoca in cui il «Cooking» è diventato un vero e proprio genere televisivo, immaginate un set allestito come una cucina, tovaglie a quadretti che fanno tanto Little Italy, sullo sfondo lo swing anni ’50 tra Carosone, Louis Prima, Buscaglione e Ray Gelato ma anche i classici del pop italiano riproposti in questa chiave musicale. Il tutto all’insegna della leggerezza e di una complicità con il pubblico che a volte sconfina in un sublime cazzeggio degno del migliore Arbore televisivo. Benvenuti al primo Swing-Cooking-Show. Più show che concerto: si soffrigge bella musica e si suonano buoni piatti.

Leonardo da vinci segreto

In questa mostra Pierpaolo Samoggia analizzerà in modo rivoluzionario alcune opere di Leonardo con riproduzioni su pannelli per visionare dettagli specifici, in visite guidate di circa 90 minuti, portando alla luce aspetti inediti e segreti, oltre la semplice prima visione percepita. Per informazioni e aggiornamenti: www.mostraleonardo.eventbrite.it.