Già 32 vittime di incidenti durante il Natale. Centinaia i feriti

FORLI' - Nel periodo natalizio, dal 22 al 26 dicembre, sono stati 32 i morti (dieci dei quali 'under 30') e 730 i feriti sulle strade italiane, in 1.050 incidenti rilevati da Polizia stradale e Carabinieri. Lo riferisce l'Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, riepilogando il report emesso dal Servizio Polizia stradale del Ministero dell'Interno.

Un bilancio parziale

Il bilancio degli incidenti è parziale, mancando i dati dei rilievi delle Polizie locali. Gli incidenti mortali nelle ore notturne, tra le 22:00 e le 6:00, sono stati 12 (con altrettante vittime), 8 quelli per perdita di controllo del mezzo, 5 con il coinvolgimento di veicoli a due ruote.

Polstrada e Carabinieri hanno attivato i consueti dispositivi di prevenzione e di vigilanza impiegando, in totale, 50.131 pattuglie. Contestate 16.605 violazioni del Codice della strada con 25.030 punti decurtati, 701 patenti di guida e 593 carte di circolazione ritirate. Sono stati 13.435 i conducenti controllati, con etilometri e precursori, per verificare le condizioni psico-fisiche durante la guida.