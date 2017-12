Eventi a Bologna, ecco cosa fare venerdì 29 dicembre

BOLOGNA – Teatro, comicità, musica. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti e godervi la vostra serata.

A teatro

Al Teatro Dehon, «Uomini sull'orlo di una crisi di Nervi 2 – il ritorno». Continuano le vicende dei quattro amici (Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola) conosciuti nella scorsa stagione in Uomini sull’orlo di una crisi di nervi. La loro convivenza conflittuale vive momenti di tensione che deflagrano con il malore di Pino, colto da un attacco di panico. In suo soccorso interviene una dottoressa dal fisico provocante che sconvolgerà ancora una volta, tra suspense e risate, il fragile equilibrio dei nostri protagonisti.

Comicità

Al Teatro Duse, in scena «Sabbie mobili. Angeli & Comici persi tra cactus sensibili e salotti mimetici», Con Roberto Ciufoli, Gaspare, Max Pisu. Di ritorno da una serata in Svizzera, due comici di successo i cui rapporti sono ormai logori e vicini alla rottura si imbattono con il loro Cessna in una strana nube nera che li farà precipitare in un luogo misterioso dove è possibile atterrare sui fili della luce «come le rondini». Qui incontreranno una strana e singolare creatura spuntata fuori da un cactus che comincerà ad interessarsi a loro… Forse, proprio quando si è avuto tutto dalla vita, arriva un momento in cui si finisce per perdersi in quel troppo divenuto esagerato. Sabbie Mobili è una favola, un viaggio alla ricerca di se stessi.

Musica live

I Forró Miór tornano a Bologna, al Cortile Caffè e presentano un concerto esplosivo ed emozionante di forró pé de serra con numerosi contaminazioni, dalla milonga, alla cumbia fino al calypso, al samba e al latin jazz.

Concerto

Al Bravo Caffè, «El V and The Gardehouse». El V - voce e chitarra, Yatekè – basso, Paolo La Ganga - chitarra, Michele Trombetti – tastiera, Andrea Zucchi – sax, Pecos – batteria. Nuovo album per la storica band bolognese di reggae latino-emiliano. «Manana serà tarde» viene presentato al Bravo Caffè con il combo al gran completo. In questo nuovo lavoro discografico si mescolano reggae meticcio e raggi di soul e latinità, in un suono internazionale ma profondamente italiano.



Per i più piccoli

Al Teatro Tivoli, alle 16, la divertentissima commedia dei burattini di Riccardo dalla tradizione Bolognese: «Sanapino mago di terra felice» per un pomeriggio di divertimento insieme. Info e prenotazioni: info@rivistagirotondo.it. Tanto divertimento, qualche regalino per mamme e bimbi e la merenda.