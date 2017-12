Capodanno con Fedez a Parma, le disposizioni del Comune

PARMA - Mentre in piazza Garibaldi sono in atto i preparativi in vista del concerto gratuito di Capodanno con Fedez, il Comune di Parma ha comunicato misure e informazioni «per garantire la riuscita in sicurezza dell'evento e i servizi per agevolare la partecipazione del pubblico, riducendo al minimo il disagio per residenti e cittadinanza».

Le disposizioni

La piazza sarà chiusa dalle 14:00 alle 20:00 di domenica per la bonifica dell'area, disposta dalle forze dell'ordine. Saranno posizionati punti di controllo presidiati per evitare che vengano introdotte lattine, bottiglie, fuochi d'artificio o altri oggetti pericolosi. Dai questi punti e dagli ingressi all'area del concerto sarà possibile contare le persone che accedono alla piazza, che - come prescrive la Commissione di Vigilanza provinciale - non potranno essere più di 7.815.

Display mostreranno la situazione dell'affluenza e i posti ancora disponibili: il sistema di conta persone consente di calcolare il numero di chi abbandona l'area del concerto, permettendo nuovi ingressi.