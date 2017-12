Eventi a Bologna, 6 cose da fare il 30 e il 31 dicembre

BOLOGNA – Un ultimo weekend dell'anno ricco di sorprese tra festeggiamenti della tradizione, festeggiamenti in musica, a teatro e molto altro. Ecco qualche consiglio per godersi il fine settimana e non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

Capodanno in musica

Capodanno all’insegna della grande musica all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sul palco del teatro più grande d’Italia e in diretta su Canale 5, si avvicendano gli artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della musica italiana, insieme ad altri che negli ultimi anni hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita. I nomi sono tutti di primo piano: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo. A presentare Capodanno in Musica sarà Federica Panicucci, affiancata in alcuni momenti daYlenia e Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone di R101, Katia Giuliani e Roberto Gentile di Radio Subasio. La regia è di Roberto Cenci. L'evento verrà interamente trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio.

Capodanno a teatro

Il 30 e il 31 dicembre, all'Arena del Sole alla Sala Leo de Berardinis, in scena «Smashed». Fondata nel 1992 dal giocoliere di fama universale Sean Gandini e la campionessa di ginnastica ritmica Kati Ylä-Hokkala, Gandini Juggling è una compagnia di circo contemporaneo che si caratterizza per il suo peculiare modo di reinventare e rivisitare il linguaggio della giocoleria. I due artisti uniscono costantemente nei loro lavori elementi di danza contemporanea a nozioni più scientifiche, aprendosi alla collaborazione con artisti provenienti da background differenti fra cui artisti visivi, musicisti, compositori e persino programmatori informatici. Nove giocolieri, ottanta mele, quattro servizi da tè in terracotta e una colonna sonora che spazia da Bach al repertorio degli anni ’30 sono gli elementi caratterizzanti di Smashed, uno spettacolo in cui numeri di giocoleria e di teatro dialogano traendo ispirazione da Kontakthof di Pina Bausch del 1980, che costituisce un’eco costante nell’intera pièce. Gesti quotidiani in perfetto unisono, performers che sfilano sul palco in parata, sedie, tacchi alti, momenti di arguzia e umorismo ironico: questi e altri elementi del repertorio della Bausch e del suo Tanztheater hanno liberamente ispirato il regista Sean Gandini per questa nuova creazione tra giocoleria, danza e teatro.

Capodanno della tradizione

Come da tradizione, Piazza Maggiore si conferma la cornice ideale per il rogo del Vecchione, affidato quest’anno al collettivo artistico «Gli Impresari» composto da Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe e Rosario Sorbello e selezionato per il Comune di Bologna da Lorenzo Balbi, responsabile dell'area di Arte Contemporanea dell'Istituzione Bologna Musei. Per le caratteristiche dell’opera, la costruzione è stata affidata alla Silano Santinelli Scenografie. La gigantesca scultura illuminata verrà assemblata in Piazza Maggiore proprio nel centro del crescentone gli ultimi giorni di dicembre, dove rimarrà fino al momento del countdown della mezzanotte, quando inizierà il tradizionale e magico rogo. Titolo del Vecchione di questa edizione è «Il re è nudo». Partendo dalla fiaba di Hans Christian Andersen «I vestiti nuovi dell’imperatore» - in cui un bimbo smaschera una coppia di truffatori che, fingendosi sarti, avevano intessuto un vestito invisibile per il re - il collettivo «Gli Impresari» intende affrontare il tema dell'ipocrisia politica e sociale: così come l'urlo del bambino smaschera l'ipocrisia generale che fingeva di vedere un abito dove non c'era, il Vecchione bruciando ci libera dalla menzogna collettiva e dall'ipocrisia che coinvolgono tante delle dinamiche della nostra quotidianità. La società contemporanea, identificata dagli elementi del gioco degli scacchi che sovrastano la struttura, è vittima di un sistema dei complessi ingranaggi visibili nella parte inferiore dell'opera e ispirati alle macchine sceniche di epoca moderna, che attraverso sofisticati meccanismi di inganno, producevano effetti di meraviglia sul pubblico.

Capodanno con Frankie HI Nrg

Per «quelli che ben pensano» un capodanno spettacolare in compagnia del grandissimo Frankie Hi-Nrg Mc, «L’Alto Parlante Gira Dischi» che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica. Questa volta in veste di DJ, offrirà una selezione di musica rap/hip-hop ed elettronica nel suo set di 2 ore, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi. Domenica 31 dicembre 2017 Capodanno in Scuderia. Cucine dal mondo e musica, concerti live e special guest, Frankie hi-nrg mc, dj set e performance alle 2.

Capodanno comico

Al Teatro Europauditorium, domenica 31 dicembre, in scena, La bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli. «La Bibbia». Il libro dei libri. Il best seller dei best seller. Anche quelli che non l'hanno mai sfogliato sanno di Adamo ed Eva, di Caino e Abele, di Noè e della sua arca. Paolo Cevoli rilegge in scena quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il "capocomico" che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell'universo, è il "primo attore" che convoca come interpreti i grandi personaggi della «Bibbia». Uno spettacolo che permetterà agli spettatori di scoprire l'ironia e la comicità celata in quella grande storia.

Capodanno con Avanzi di Balera

Domenica 31 dicembre al Locomotiv Club, Avanzi di Balera presenta Il Capodanno dell'anno.

Festeggiamo insieme una fine e un inizio. E’ il primo capodanno bolognese made in Balera. E visto che le cose non accadono a caso.. esserci fa la differenza. Il tutto, come da tradizione, accompagnato dal gioco della love. Per informazioni: www.locomotivclub.it.